Хуснуллин призвал срочно запускать развитие восточного БАМа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призывает оперативно принять решения по запуску III этапа развития "восточного полигона" сети железных дорог РФ, предполагающего модернизацию восточной части Байкало-Амурской магистрали, чтобы не создать проблем для трафика по окончании II этапа.

"Надо немедленно приступать к III этапу. У нас есть Кузнецовский тоннель (на подходах к Ванино-Совгаванскому ж/д узлу - ИФ). (Его - ИФ) надо построить за 4 года, чтобы не сдерживать развитие всего БАМа", - заявил чиновник, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину в среду в ходе церемонии запуска движения на новом Байкальском тоннеле в западной части магистрали.

В настоящее время завершается I этап проекта "БАМ/Транссиб", по итогам которого пропускная способность "восточного полигона" увеличится на 66 млн тонн, до 144 млн (окончание работ намечено на 2021 г.). При этом с 2018 г. реализуется II этап программы, по итогам которого уже в 2024 г. трафик должен вырасти до 180 млн тонн.

"Поэтому прошу дать нам поручение ускорить (подготовку - ИФ), и мы III этап буквально в ближайшее время вам представим, в том числе - Кузнецовский тоннель", - попросил вице-премьер главу государства на мероприятии в среду.

"Вы правы абсолютно, так и надо сделать", - ответил Путин.

Хуснуллин также заметил, что этот этап был бы важен "и для БАМовцев, и для строителей, для тоннельщиков, чтобы они не теряли набранные темпы, а уже передвигались туда, начинали работать дальше". "Работы в том регионе очень много", - заявил чиновник.

"Хорошо. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Там кое-какие обходы нужно сделать, подходы к портам. Если вы по Кузнецовскому (тоннелю - ИФ) считаете, что можно сделать быстрее, чем мы предполагали раньше, просто предложения представьте. Конечно, я с этим согласен, разумеется. Будем работать", - добавил Путин.