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Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после введения дороги в эксплуатацию к концу 2024 года увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", - сказал Шойгу в четверг на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа.

Министр отметил, что "на текущий момент потенциал железнодорожного пути исчерпан в связи с его высокой загруженностью".

"К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что к настоящему времени для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка возведены современные городки.

"Помимо этого, к строительству привлечена необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника. Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМа", - сказал министр.

Он выразил уверенность, что Железнодорожные войска без активного участия которых не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог, достойно справятся с поставленными задачами.

При этом Шойгу подчеркнул, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века", как называли тогда Байкало-Амурскую магистраль.

"Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось - здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", - сказал Шойгу.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

БАМ Сергей Шойгу

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