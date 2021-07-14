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Минэкономразвития предлагает РЖД 188 млрд руб. из ФНБ на "восточный" БАМ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ предлагает ОАО "Российские железные дороги" 188 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для развития восточной части Байкало-Амурской магистрали под 5% годовых на 25 лет, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы компании и письмо генерального директора монополии Олега Белозерова вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину от 30 июня.

Расширение участка линии необходимо для вывоза дополнительных объемов груза (в первую очередь угля) из Якутии в восточном направлении. Проект ранее оценивался в 350-700 млрд рублей, напоминает газета. "Сейчас оценка стала более конкретной - 669 млрд в ценах конца 2020 года, или 874 млрд - в прогнозных. К окончанию строительства в 2027 году будет обеспечен пропуск 32 млн тонн новых грузов", - сообщает издание.

Предполагается построить 1,17 тысяч км вторых главных путей, мост через Амур и еще 46 транспортных переходов, второй Кузнецовский тоннель, а также электрифицировать 1,48 тыс. км от Тынды (рядом с выходом Амуро-Якутской магистрали на БАМ) до Комсомольска (Хабаровский край).

"В Минэкономразвития продолжают обсуждать условия инвестирования средств ФНБ, по итогам будут сформированы перечень проектов, возможные объемы, ставка и другие параметры", - заявил "Коммерсанту" представитель ведомства. В министерстве финансов РФ газете комментариев не предоставили.

"Для возврата инвестиций в проекте предусмотрена инвестиционная надбавка для всех грузоотправителей Якутии. Оценка - 1,1 тысячи руб. на тонну. На таких условиях достигается окупаемость проекта за 30 лет", - добавляет издание.

Одновременно же рассматривается строительство отдельной линии Верхнезейск-Чумикан длиной 486 км, отмечает "Коммерсантъ". Верхнезейск расположен на Байкало-Амурской магистрали, примерно в 300 км восточнее примыкания "якутской ветки". В конечной точке линии, в районе поселка Чумикан в Удской губе Охотского моря, планируется строительство угольного терминала, добавляет газета.

Этот вариант, по ее информации, предполагает финансирование транспортного строительства за счет средств грузоотправителя. С ним РЖД планируют заключить долгосрочный договор с приоритетным правом на перевозку 30 млн тонн грузов в обмен на прокладку за 5 лет линии и терминала, пишет издание. Причем контракт предполагается подписать с 2022 года, то есть "гарантированные перевозки будут осуществляться еще по старой инфраструктуре, а не по новой".

В этой связи "Коммерсантъ" замечает, что законодательная база для обеспечения приоритетов пока отсутствует, а сама концепция вызывает жаркие споры. Источник газеты в отрасли говорит, что если проект окупаем, то почему бы "Эльгауглю" (актив "А-Проперти" Альберта Авдоляна), основному грузоотправителю, самому не построить для себя инфраструктуру: вмешательство в правила недискриминационного доступа и в 2020 году было спорным решением, а новое приведет к новой дестабилизации.

Представитель "А-Проперти" подтвердил изданию намерение акционера построить собственную железную дорогу протяженностью 500 км и провозной способностью 30 млн тонн, а также портовую инфраструктуру. Проект будет реализован исключительно за счет операционного потока группы, собственных и привлеченных средств, привлечение субсидий и/или иных мер государственной поддержки в рамках не предполагается, добавил собеседник "Коммерсанта". При этом в "А-Проперти" утверждают, что запланировано строительство линии необщего пользования, то есть фактически частной, распоряжаться которой будет только инвестор.

РЖД Минэкономразвития ФНБ БАМ

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