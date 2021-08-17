"Роснефть" расширила нефтеносность одного из месторождений "Восток Ойла"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" сообщила, что в ходе геологических исследований расширила распространение нефтеносных пластов в пределах Западно-Иркинского месторождения (Таймыр, Красноярский край), которое входит в проект "Восток Ойл".

"В процессе бурения скважины Западно-Иркинская-32 вскрыто более 50 метров потенциально нефтенасыщенных пород, отобрано около 100 метров керна. В настоящее время ведется оценка полученных результатов и уточнение объемов запасов для расширения ресурсной базы проекта "Восток Ойл". Испытание скважины продолжается", - говорится в сообщении.

К бурению скважин Западно-Иркинская-54 и Западно-Иркинская-32 на левом берегу Енисея, "Роснефть" приступила в июне 2021 года. До конца года компания планирует начать бурение еще трех скважин уже на правом берегу Енисея.

Комплексная программа геологоразведочных работ проекта "Восток Ойл" на 2022 год предусматривает бурение 11 и повторное испытание шести поисково-разведочных скважин, а также выполнение сейсморазведочных работ методом 2D в объеме порядка 3 тысяч погонных км и методом 3D - порядка 2 тысяч кв. км.

Западно-Иркинское месторождение было открыто в 2020 году. Извлекаемые запасы нефти составляют более 500 млн тонн и 138 млрд кубометров растворенного газа по категории С1+С2.

К реализации проекта "Восток Ойл" на Таймыре "Роснефть" приступила в 2020 году. В "Восток Ойл" входят активы на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в проект вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти.

Потенциал добычи жидких углеводородов проекта "Восток Ойл" может составить 115 млн тонн в год. Ресурсную базу "Восток Ойла" "Роснефть" оценивает в более чем 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), цена которой может иметь существенную премию к эталонной марке Brent. Поставка нефти через Северный морской путь (СМП) будет осуществляться без потери качества сырья от смешения в трубопроводе.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по СМП. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн сырья в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.