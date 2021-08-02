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"Роснефть" готовится к обустройству инфраструктуры участков "Восток Ойла"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Структуры НК "Роснефть" объявили запросы коммерческих предложений на выполнение сейсморазведочных, проектных и строительно-монтажных работ в периметре проекта "Восток Ойл".

Так, "РН-Ванкор" принимает предложения на выполнение полевых сейсморазведочных работ методом общей глубинной точки (МОГТ) 3D на территории Байкаловского месторождения, Западно-Иркинского, Песчаного, Иркинского, Муксунихского, Пайяхского и Северо-Пайяхского лицензионных участков. Заявки на участие принимаются до 5 августа 2021 года, итоги планируется подвести до 17 августа.

Запрос оферт ПАО "НК "Роснефть" касается строительства нефтепровода "Пайяха - НПС-1" (нефтеперекачивающая станция - ИФ), предполагает сооружение 88 км стального трубопровода. Также в рамках тендера предусмотрена реконструкция магистрального нефтепровода "Ванкорское месторождение - НПС "Пурпе". Строительно-монтажные работы должны быть выполнены до июня 2024 года. Предложения принимаются до 16 августа 2021 года, итоги планируется подвести до 4 октября.

ЭкономикаСтоимость энергетической инфраструктуры для "Восток Ойла" может составить до 600 млрд руб.Читать подробнее

ООО "Тюменский нефтяной научный центр" (ТННЦ) запросил у потенциальных подрядчиков сведения о стоимости разработки проекта геологического изучения и оценки пригодности Иркинского, Пайяхского и Песчаного участков недр для строительства и эксплуатации подземных хранилищ нефти. Работы должны быть выполнены до 10 февраля 2022 года. Итоги запроса цен ТННЦ подведет до 3 сентября.

Проект "Восток Ойл"

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре - реализации проекта "Восток Ойл". В "Восток Ойл" входят активы на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в проект вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти.

Потенциал добычи жидких углеводородов проекта "Восток Ойл" может составить 115 млн тонн в год. Ресурсную базу "Восток Ойла" "Роснефть" оценивает в более 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. Поставка нефти через Северный морской путь будет осуществляться без потери качества нефти от смешения в трубопроводе.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать отсюда 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.

Роснефть Восток Ойл

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