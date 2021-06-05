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ПМЭФ-2021

Потенциал добычи нефти проекта "Восток Ойл" оценили в 115 млн тонн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потенциал добычи жидких углеводородов проекта "Восток Ойл" может составить 115 млн тонн в год, говорится в презентации "Роснефти".

Ресурсную базу "Восток Ойла" "Роснефть" оценивает в более 6 млрд тонн жидких углеводородов.

Как отмечается в презентации, проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. "Содержание серы в 24 раза ниже среднемирового уровня", - отмечает НК и указывает на то, что будет меньше углеродных выбросов при переработке.

Поставка нефти через Северный морской путь будет осуществляться без потери качества нефти от смешения в трубопроводе.

Среди особенностей проекта "Роснефть" называет потенциал создания нового маркерного сорта нефти мирового класса - большие объемы поставок и возможность оперативно перераспределять экспорт между Европой и Азией.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре - реализации проекта "Восток Ойл".

В "Восток Ойл" входят активы на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в проект вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти.

"Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать отсюда 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. НК рассчитывает на привлечение в проект новых инвесторов.

Роснефть Восток Ойл

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