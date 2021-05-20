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Совкомбанк выставил оферту на выкуп оставшихся акций "Восточного"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк, владеющий 88,09% банка "Восточный", выставил оферту на выкуп акций у других акционеров. Как говорится в сообщении "Восточного", акции предложено выкупить по цене 1,37 копейки за бумагу.

Уставный капитал "Восточного" составляет 8,029 млрд рублей, он состоит из 802 888 543 242 обыкновенных акций и 20 000 привилегированных акций номиналом 0,01 рубля.

Совкомбанк планирует полностью консолидировать "Восточный" в четвертом квартале 2021 года, сообщил в начале этой недели совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. "Мы консолидируем 100%, там есть определенные этапы сделки, 99% мы рассчитываем консолидировать в третьем квартале, а 100% в четвертом", - сказал он.

В начале апреля 2021 года Совкомбанк закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Совкомбанк планирует присоединить "Восточный" в первом квартале 2022 года.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Восточный" - 36-е место в этом рэнкинге.

Совкомбанк Восточный Банк России Baring Vostok Сергей Хотимский Финвижн Холдингс

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