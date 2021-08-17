"Аэроэкспресс" 21 августа отменяет все рейсы во "Внуково"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - 21 августа будут отменены все рейсы аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", сообщила компания-оператор. Это связано с плановым ремонтом на железной дороге.

В этот день пассажирам предлагается добираться в аэропорт через метро "Саларьево", а там пересесть на наземный транспорт. Тем, кто купил билет на аэроэкспресс заранее, компания пообещала выплатить компенсацию.

22 августа с 6 утра экспрессы продолжат курсировать по расписанию.

Терминалы "Аэроэкспресса" на Киевском вокзале и в аэропорту "Внуково" будут работать в обычном режиме.

"Аэроэкспресс" возит пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. У компании 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, а также собственные терминалы в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".