Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится 16-18 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" с 16 по 18 июля изменится из-за планового ремонта на железной дороге, сообщил "Аэроэкспресс".

16 июля отменяется рейс отправлением в 23:45 из аэропорта.

17 июля уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. В обратном направлении поезда отправляются в 5:15, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17. Остальные экспрессы будут отменены.

18 июля поезда в сторону "Шереметьево" будут следовать по стандартному расписанию каждые 30 минут с 12:05. До 11:35 включительно все поезда будут отменены за исключением рейса в 6:00. Из аэропорта движения поездов не будет до 11:45 включительно, с 12:15 поезда будут курсировать по стандартному графику.

Во время отмен поездов "Аэроэкспресс" пообещал чаще пускать экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево". Автобусы будут отправляться каждые 10 минут в часы пик и каждые 15 минут в остальное время.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме.