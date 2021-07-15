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"Аэроэкспресс" открыл новый пассажирский терминал в "Домодедово"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" открыл в четверг новый пассажирский терминал в аэропорту "Домодедово", сообщил корреспондент "Интерфакса".

Пропускная способность нового терминала – 1,5 тыс. пассажиров в час.

Инфраструктурный проект общей площадью 23,6 тыс. кв. м включает две железнодорожные платформы с навесом, четыре пути и четырехэтажный многофункциональный комплекс для обслуживания пассажиров. Терминал соединен со зданием аэропорта прямой пешеходной галереей.

В пассажирской зоне, которая занимает два нижних этажа нового терминала, расположены посадочные места, кассы и билетные автоматы, а также предусмотрены места для размещения кафе и магазинов. Два верхних этажа терминала займет отель, открытие которого состоится в ближайшее время.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% – у "Российских железных дорог".

"Домодедово" – второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Основные базовые авиакомпании – S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

Домодедово Аэроэкспресс

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