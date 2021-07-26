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"Магнит" и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал сотрудничество с крупнейшим онлайн-ритейлером России - Wildberries. Компании запустили пилотный проект экспресс-доставки товаров из магазинов "у дома" в Краснодаре.

Ассортимент "Магнита" на Wildberries будет доступен в отдельном shop-in-shop. Сборку и доставку осуществляет "Магнит" с помощью партнерской курьерской службы, сообщила компания.

Для заказа доступны до 5 тыс. товаров - бакалея, молочная и мясная продукция, упакованные фрукты и овощи со стандартным весом, полуфабрикаты, чай, кофе, соки и воды, самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и др. Доставка бесплатная от 499 рублей и на старте проекта будет осуществляется в течение 90 минут, а в последствии сократится до одного часа.

В рамках пилотного проекта на базе магазинов "у дома" в Краснодаре компании планируют изучить отклик покупателей, после чего будет приниматься решение о масштабировании в других регионах.

В настоящее время "Магнит" развивает ряд онлайн-проектов - как самостоятельно, так и с партнерами. На конец I квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1,3 тыс. магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. Около 60% выручки онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно "Магнит" выполняет около 9,5 тыс. заказов. Средний чек заказа в приложении "Магнит Доставка" составляет около 1,4 тыс. рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в I квартале 2021 года).

В 2021 году компания планирует нарастить онлайн-продажи, подключив к сервисам e-commerce не менее 1,5 тыс. магазинов "у дома", дрогери и широкоформатных магазинов более чем в 50 регионах России.

Wildberries развивает продажи продуктов питания с 2018 года. Сегодня эта категория является одной из наиболее динамично растущих у онлайн-ритейлера: в I квартале 2021 года ее оборот по России вырос более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в Краснодарском крае - почти в 4 раза. В Москве с мая 2021 года Wildberries запустила экспресс-сервис доставки скоропортящихся и замороженных продуктов питания, с июля - готовых блюд от ресторанов столицы.

Магнит Wildberries

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