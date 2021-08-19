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МТС сообщила о плане выделить башенный бизнес в отдельное юрлицо

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" может выделить башенную инфраструктуру в отдельное юрлицо в начале 2022 года, говорится в презентации компании к раскрытию результатов за II квартал 2021 года.

Как рассказал на телеконференции гендиректор МТС Вячеслав Николаев в ходе телефонной конференции, руководство компании вынесет на совет директоров предложение по реструктуризации бизнеса - выделить башенные и цифровые активы в отдельные юридические лица, контролируемые МТС.

"Если на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 30 сентября, инициатива будет утверждена, мы надеемся завершить процесс юридического выделения активов в начале 2022 года", - сказал он.

В мае Никонов сказал "Ведомостям", что МТС до конца года может выделить часть своей инфраструктуры в отдельную компанию, речь тогда шла о мобильных и фиксированных сетях связи (включая МГТС), коммутационном оборудовании и облачном бизнесе, включая дата-центры. По его словам, реорганизация позволит МТС эффективнее продвигать уже оказываемые цифровые услуги (облачные вычисления и хранение данных) и быстрее выводить на рынок новые.

В отчете МТС сообщила, что во втором квартале ее выручка выросла на 10,6% в годовом измерении, до 128,6 млрд рублей. Скорректированная OIBDA МТС выросла на 10,2% – до 57,2 млрд рублей. Оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса".

МТС Вячеслав Никонов

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