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Выручка МТС во II квартале выросла более чем на 10% до 128,6 млрд руб.

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "МТС" по итогам II квартала 2021 года составила 128,6 млрд рублей, что на 10,6% выше показателя аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в финансовом отчете группы.

Скорректированная OIBDA МТС выросла на 10,2% – до 57,2 млрд рублей.

Оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса".

Опрошенные накануне аналитики ожидали роста выручки МТС по итогам II квартала на 9,13% – до 126,85 млрд рублей. Они прогнозировали рост скорректированной OIBDA группы на 9,15% - до 56,65 млрд рублей.

Повышен прогноз по выручке на 2021 год

МТС также повысила прогноз по выручке и скорректированной OIBDA по итогам 2021 года. Так, рост выручки прогнозируется на уровне 7-9% (high single-digit, высокие однозначные цифры).

Увеличение скорректированной OIBDA ожидается на уровне 5% или выше. Прогноз по CAPEX подтвержден на уровне 100-110 млрд рублей.

Изначально МТС раскрыла прогноз в марте: группа ожидала по итогам 2021 года роста выручки и скорректированной OIBDA более чем на 4%. Прогнозируемый объем капзатрат на текущий год составлял в диапазоне 100-110 млрд рублей.

В мае – в ходе раскрытия финансовых результатов за I квартал – прогноз был подтвержден. При этом CEO МТС Вячеслав Николаев допускал, что в перспективе компания может улучшить прогноз на 2021 год – в зависимости от темпов восстановления роуминговых доходов летом.

В 2020 году выручка МТС выросла на 5,2%, до 494,9 млрд рублей, скорректированная OIBDA – на 1,7%, до 215,2 млрд рублей. CAPEX по итогам прошлого года составил 96,9 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по отношению к 2019 году.

МТС

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