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Акционеры "Распадской" одобрили промежуточные дивиденды в 23 рубля на акцию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Распадской" на внеочередном собрании 23 сентября, одобрили выплату дивидендов по результатам I полугодия 2021 года в размере 23 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие получить дивиденды, установлено 4 октября.

В конце лета совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет выплачивать дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

В мае акционеры "Распадской" одобрили финальные дивиденды в размере 5,7 рубля на акцию. Общий размер выплат составил около 3,8 млрд рублей. При этом из нераспределенной прибыли по результатам 2020 года на дивиденды было направлено около 142 млн рублей, из накопленной и нераспределенной прибыли за 2019 год - 3,65 млрд рублей. По итогам I полугодия 2020 года дивиденды составили 2,7 рубля/акция (общая сумма выплат - около 1,9 млрд рублей).

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float на данный момент составляет около 6,5%.

Evraz Распадская

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