Нефть дорожает более чем на 5% после семидневного падения

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут более чем на 5% в ходе торгов в понедельник, отыгрывая потери после существенного падения по итогам прошлой недели.

Снижение котировок продолжалось семь сессий подряд, что является худшим показателем с февраля 2018 года.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 МСК в понедельник составляет $68,59 за баррель, что на $3,41 (5,23%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $65,68 за баррель, что на $3,54 (5,70%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Позитивным фактором для рынка на этой неделе стали сообщения о том, что власти Китая смогли сдержать новую волну распространения COVID-19. 23 августа в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, новый штамм "дельта" продолжает представлять угрозу для многих других стран, а также для глобального спроса на нефть.

"Мы видели довольно сильное давление в последние недели, на первый план снова вышла ситуация с COVID-19", - говорит экономист ABN Amro Хан сван Клиф, которого цитирует агентство Bloomberg.

По словам эксперта, сегодняшний рост котировок можно в том числе объяснить покупкой активов по низким ценам и положительной динамикой других классов активов.

Также поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Курс доллара снижается в понедельник относительно основных мировых валют после существенного подъема на прошлой неделе.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него сигналов относительно того, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Симпозиум пройдет 26-28 августа. Помимо Пауэлла в нем примут участие сотрудники центробанков и министерств финансов различных стран, ученые, представители банковского сектора и бизнеса.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.