ВТБ начал выдавать ипотеку на строительство частных домов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ВТБ запустил ипотечную программу кредитования индивидуального строительства домов (ИЖС), сообщили в пресс-службе банка.

"Клиенты смогут получить кредит на приобретение участка и строительство дома в коттеджном поселке по ставке от 9,3% годовых. На первом этапе банк кредитует объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков", - говорится в сообщении.

При этом всю необходимую инфраструктуру поселка создает застройщик.

Также до конца года ВТБ будет прорабатывать механику кредитования быстровозводимых домокомплектов "под ключ" и расширение условий для кредитования ИЖС в коттеджных поселках.

"В рамках нашего продукта мы значительно упростили получение ипотеки на покупку такой недвижимости. Заемщику не нужно согласовывать объект, аккредитованные застройщики размещены на сайте банка, клиенту необходимо только выбрать сам дом. Пока в списке представлена недвижимость Подмосковья и Республики Татарстан, но уже в скором времени география партнеров значительно расширится", - подчеркнул вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

По условиям программы базовая ставка по кредиту составляет 9,6%, для зарплатных клиентов - 9,3%. Ипотека выдается на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Кредит по двум документам можно получить с первым взносом от 30%. Сумма финансирования для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 20 млн рублей, для остальных регионов - до 10 млн рублей.

В феврале 2019 года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС. В августе 2020 года Минстрой внес программу поддержки ИЖС в правительство РФ. Замглавы Минстроя Никита Стасишин в отмечал, что законопроект по развитию ИЖС, которым предлагается распространить все льготные программы на строительство частных домов, планируется принять до конца 2021 года.