Хуснуллин анонсировал запуск льготной ипотеки на частные дома в 2021 году

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Льготная ипотека на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет запущена в текущем году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы точно в этом году этот проект запустим. Работаем с Центральным Банком над ипотечным продуктом для ИЖС. Такой продукт должен быть создан как для строительства индивидуальных домов профессиональными застройщиками, так и для строительства дома собственными силами. Мы планируем принять соответствующие изменения в законодательство, взаимодействуем с банками, создаем реестр типовых проектов ИЖС", - сказал Хуснуллин.

Отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о сроках запуска механизма, он заверил, что в настоящее время ведется работа с Росреестром, в ходе которой оценка участков станет простой и прозрачной, а значит этот актив будет пригоден для залогового механизма, востребованного банками.

"До конца года мы этот продукт просто обязаны запустить, без этого у нас роста нет. А уже массово мы с регионами нарежем участки и будем смотреть, это наша ключевая задача", - подчеркнул Хуснуллин.

В свою очередь председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что на первоначальном этапе продукт не может быть массовым.

"Продукт мы сделаем, но для того, чтобы он пошел массово, нужно гораздо больше времени, потому что эти проекты должны появиться. Это же залоговое кредитование", - пояснила она.

"Пока узкое место – это выделение земельных участков. И главное – внедрение реестра типовых проектов. Потому что банкам будет легче выдавать продукт, если это будут типовые проекты. Банки в целом готовы работать, это будет расширение бизнеса для них", - добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что правительством подготовлены инструменты поддержки ИЖС. Они реализуются в рамках инициативы "Мой частный дом".

"Мы в рамках этой работы с Росреестром уже нашли земельных участков на строительство 100 млн кв.м", - уточнил Хуснуллин.

Он также напомнил о планах упростить процедуры подключения ИЖС к инженерным сетям.

Развитие индивидуального жилищного строительства – один из ключевых факторов достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда" по вводу не менее 120 млн кв.м жилья ежегодно к 2030 году. 50 млн кв.м из этого объема должно приходиться на ИЖС.

В феврале 2019 года Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС. В августе 2020 года Минстрой внес программу поддержки ИЖС в правительство РФ. Замглавы Минстроя Никита Стасишин отмечал, что законопроект по развитию ИЖС, которым предлагается распространить все льготные программы на строительство частных домов, планируется принять до конца года.

В середине апреля 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство распространит льготную ипотеку для семей с детьми на ИЖС. По оценкам властей, благодаря этой мере смогут улучшить жилищные условия более 20 тыс. семей.

Минстрой совместно с ДОМ.РФ объявил всероссийский конкурс на разработку проектов индивидуальных домов, по результатам которого будет сформирован общедоступный реестр лучших проектов, прошедших государственную экспертизу и готовых к реализации. Граждане, власти регионов и муниципалитетов, а также застройщики совершенно бесплатно смогут выбрать подходящие лично им проекты из нескольких десятков вариантов индивидуальных домов. Это позволит сделать ИЖС более доступным для населения и вкупе с другими мерами по развитию сектора будет способствовать увеличению ежегодных объемов ввода частных домов.

Кроме того сообщалось, что ДОМ.РФ, Минстрой и Минцифры разрабатывают суперсервис для рынка ИЖС, который позволит в онлайн-режиме выбирать типовые проекты домов с готовой документацией.