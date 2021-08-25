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Немецкий бизнес призвал власти ФРГ не ставить под вопрос "Северный поток 2"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес призвал правительство ФРГ после выборов не ставить под сомнение необходимость реализации проекта газопровода "Северный поток 2".

"Северный поток 2" не должен ставиться под вопрос новым федеральным правительством, это наш призыв к новому кабмину", - сказал Хермес в среду журналистам в Берлине.

"Северный поток 2" - это "не "динозавр", которым его часто объявляют. Это проект будущего, он помогает Германии и Европе реализовывать поворот к "зеленым" источникам энергии", - сказал Хермес, сославшись на данные опроса исследовательского института Forsa, согласно которому около 75% граждан ФРГ поддерживают завершение строительства газопровода.

Восточный комитет немецкой экономики объединяет более 300 предприятий ФРГ, работающих с 29 странами Восточной и Центральной Европы.

"Северный поток 2"

В воскресенье, 22 августа, стало известно о завершении укладки труб второй нитки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Президент России Владимир Путин 20 августа привел оперативные данные о том, что на стройке магистрали осталось уложить 15 км труб.

Германия Северный поток 2

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