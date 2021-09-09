Кремль надеется, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока 2"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что уже никто и ничто не сможет помешать вводу в строй газопровода "Северный поток 2".

"Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" Первого канала.

Он напомнил, что намерения так или иначе мешать реализации проекта декларировались в Вашингтоне. "В Киеве тоже давным-давно кричат "караул" в связи с "Северным потоком", хотя на фоне этих криков президент Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил - в случае заключения соответствующих контрактов, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет готова продолжать транзит через Украину", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента заметил, что мешали проекту по-разному, и хоть это не удалось, но сроки были сдвинуты.

"А что касается вот этих предупреждений украинцев всем европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне, наверно, нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверно, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - сказал Песков.

Он отметил, что газ, несмотря на все "зеленые" процессы, продолжает оставаться самым чистым топливом. "Трубный газ продолжает оставаться гарантированным и по объемам, и по ритмичности (поставок), и по цене энергоисточником, и таким он будет в обозримой перспективе. Поэтому газ нужен", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что Европа заинтересована в поставках газа, Россия как ответственный участник международного энергетического сообщества готова быть надежным поставщиком.

У пресс-секретаря спросили, нет ли в Кремле опасений, что новое правительство ФРГ не будет придерживаться тех "обязательств, которые в личном плане" несла в связи с проектом "Северный поток 2" нынешний канцлер Германии Ангела Меркель.

"Канцлер Меркель никогда не несла никаких обязательств в личном плане. Любой канцлер несет обязательства как (представитель) ФРГ. То же самое делала Меркель: она отстаивала и отстаивает интересы своей страны. И интересы Германии, как и многих стран Европы сейчас, диктуют потребность получения дополнительных объемов природного газа. И вот этим интересам, как представляется, наверное, немцы и должны, и будут следовать", - сказал Песков.

"Северный поток 2"

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй - в сентябре.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Ещe до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".