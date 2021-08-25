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30 лет назад: хроника последних дней СССР

РФ обсуждает возможность производства в Саудовской Аравии автоматов Калашникова

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - РФ может развернуть производство автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"По АК-103 мы на сегодняшний день в продвинутой стадии находимся переговоров. Продолжаем взаимодействие по организации локализации производства на территории королевства. Надеюсь, что в ближайшее время эта программа будет реализована", - сказал Шугаев журналистам на форуме "Армия-2021"

Военно-технический форум "Армия-2021"

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Шоу на открытии Армейских международных игр - 2021 на полигоне Алабино
Россия Саудовская Аравия

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