РФ обсуждает возможность производства в Саудовской Аравии автоматов Калашникова

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - РФ может развернуть производство автоматов Калашникова на территории Саудовской Аравии, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"По АК-103 мы на сегодняшний день в продвинутой стадии находимся переговоров. Продолжаем взаимодействие по организации локализации производства на территории королевства. Надеюсь, что в ближайшее время эта программа будет реализована", - сказал Шугаев журналистам на форуме "Армия-2021"