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"Калашников" впервые показал опытный пистолет-пулемет ППК-20

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" "Калашников" впервые представил опытный образец 9-мм пистолета-пулемета ППК-20, разработанного на ОКР "Витязь-МО".

В презентации отмечается, что ППК-20 прошел государственные испытания, ожидается финальное решение Минобороны по принятию его на вооружение ВС РФ.

"В настоящее время ППК-20 доработан, его габариты существенно уменьшены и он рассматривается как оружие для включения в носимый аварийный запас (НАЗ) летного состава российских ВКС", - сообщил концерн.

В презентации сообщается, что при положительных результатах испытаний "Калашников" готов приступить к производству пистолетов-пулеметов.

Армия-2021 Калашников

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