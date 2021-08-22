"Калашников" впервые показал опытный пистолет-пулемет ППК-20

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" "Калашников" впервые представил опытный образец 9-мм пистолета-пулемета ППК-20, разработанного на ОКР "Витязь-МО".

В презентации отмечается, что ППК-20 прошел государственные испытания, ожидается финальное решение Минобороны по принятию его на вооружение ВС РФ.

"В настоящее время ППК-20 доработан, его габариты существенно уменьшены и он рассматривается как оружие для включения в носимый аварийный запас (НАЗ) летного состава российских ВКС", - сообщил концерн.

В презентации сообщается, что при положительных результатах испытаний "Калашников" готов приступить к производству пистолетов-пулеметов.