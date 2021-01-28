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Коронавирус затормозил строительство завода по выпуску АК в Венесуэле

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Венесуэле из-за пандемии очень замедлилось строительство строительство завода по производству автоматов Калашникова, сообщил информированный источник в Каракасе.

"Проект реализуется, но коронавирус сказался на всем: на кадрах, на подвозе материалов и обеспеченности проекта необходимой инфраструктурой", - сказал он.

Новых сроков завершения строительства собеседник агентства назвать не смог.

О строительестве в Венесуэле двух заводов по лицензионному выпуску АК-103 и патронов калибра 7,62 мм в 2006 году договорились президенты Владимир Путин и Уго Чавес.

В конце 2014 года тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин констатировал сбои в строительстве заводов, из-за которых сроки сдачи предприятий были отложены до конца 2015 года.

Летом 2015 года по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, выделенных на строительство венесуэльских заводов, был арестован руководитель компании-подрядчика, бывший сенатор Сергей Попельнюхов.

Весной 2017 года в руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отмечали, что строительство заводов ускорилось.

В июне 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что США пытаются помешать этому строительству.

В августе того же года директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что завод по выпуску автоматов Калашникова в Венесуэле будет запущен 2020-2021 годах с учетом ситуации в этой стране.

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Венесуэла Каракас Калашников ФСВТС Ростех Уго Чавес Дмитрий Рогозин коронавирус

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