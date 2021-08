Фондовый рынок США закрылся ростом

S&P и Nasdaq вновь достигли рекордов

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекордные максимумы.

Поддержку рынку в том числе оказали акции крупных американских банков.

Трейдеры сфокусировались на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором примет участие, в том числе, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов объемом $120 млрд.

Позитивным фактором для рынка также стали признаки того, что темпы распространения нового штамма коронавируса "дельта" могли достигнуть пика, за которым, как ожидается, последует спад.

По мнению эксперта Fundstrat Тома Ли, худшее может быть позади, при этом он ссылается на снижение числа заражений во Флориде и Техасе, пишет CNBC.

"Мы осознаем, что фондовые рынки демонстрируют волатильность, и большое количество возможных вариантов развития событий означает, что инвесторам не так-то просто прийти к консенсусу. Между тем наш основной сценарий предполагает дальнейшее движение в сторону риска, при этом повсеместное ралли ожидается в конце года", - пишет эксперт.

Бумаги американских банков выросли на фоне подъема доходности 10-летних US Treasuries. Цена акций JPMorgan Chase & Co увеличилась на 2,1%, Bank of America Corp. - на 1,6%, Wells Fargo & Co. - на 1,9%, Citigroup Inc. - на 1,6%.

Тем временем бумаги крупных компаний технологического сектора не продемонстрировали единой динамики в среду. Акции Amazon.com Inc. подешевели на 0,2%, Apple Inc. - на 0,8%, Microsoft Corp. - на 0,2%, снижаются на 0,3%. В то же время бумаги Alphabet Inc. выросли на 0,6%.

Цена акций Boeing Co. уменьшилась на 0,2%. Американский авиаконцерн назначил главным инженером подразделения коммерческих самолетов Говарда Маккензи, занимавшего до настоящего времени аналогичный пост в сервисном подразделении Boeing.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,11% и составляло 35405,50 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,22% - до 4496,19 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,15%, достигнув 15041,86 пункта.