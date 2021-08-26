Государство выделит 480 млн рублей на дубляж российских фильмов в 2021 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Государство в 2021 году выделит больше 450 млн рублей субсидий кинокомпаниям для перевода российских фильмов и сериалов на иностранные языки, на эту сумму уже заключено 11 соглашений, сообщили "Ведомостям" в Минэкономразвития. Еще 30 млн рублей субсидий на эти цели будет выделено позднее.

Субсидии на перевод кино выделяются с 2020 года. В прошлом году на эти цели было выделено 300 млн рублей. В министерстве подтвердили, что на программу в 2021 году выделено в 1,5 раза больше средств и что поддержку получат 21 художественный и 24 анимационных фильмов и сериалов.

Самым большим получателем субсидии стала KD Studios, бывшая Kinodanz, ей выплатят 150 млн рублей, говорится в материалах Минэкономразвития. На эти деньги студия планирует перевести полнометражные фильмы "Звездный разум", "Эбигейл", "Под куполом", "Неведомое", "Забытые боги", "Генезис" и другие. Как уточнил совладелец студии Евгений Мелентьев, их переведут на английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, французский и японский языки, а также сделают субтитры на 16 языках, в том числе хинди и малайский. Студия уже договорилась о продаже этих лент в США, Канаду, Германию, Францию и другие страны, добавил Мелентьев.

Студия Russian World Vision получит 130 млн рублей. Как сообщила изданию финдиректор компании Галина Магомедова, на эти деньги будут переведены десять художественных фильмов и один сериал, с которых ожидается более 550 млн рублей экспортной выручки. Компания также уже подписала свыше десятка соглашений с зарубежными дистрибуторами, включая британскую Viasat, добавила Магомедова. По ее словам, в зависимости от сюжета зарубежные продажи того или иного фильма могут достигать до $1 млн за 2–3 года.

"Союзмультфильм" получит 36 млн рублей и планирует на эти средства адаптировать шесть сериалов, сообщила газете предправления студии Юлиана Слащева. Прогнозируемая экспортная выручка от них превысит 120 млн рублей. По словам Слащевой, новые мультсериалы компании уже купили французская Cyber Media Group, германская Sola Media и британская Jet Pack.

Субсидии распределяет Российский экспортный центр, который ориентируется на экспортную выручку компании за последние несколько лет, а также на необходимость "тех операций, на которые компания запрашивает субсидию", сказала "Ведомостям" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Получатель поддержки должен будет в ближайшие два года получить экспортную выручку на сумму минимум втрое больше полученного госфинансирования, добавила она. Для этого компании показывают РЭЦ копии экспортных контрактов, где прописано условие о дубляже фильма на иностранные языки.

Опрос получателей поддержки показал, что они планируют продавать свой контент в большой пул стран одновременно, пишут "Ведомости".

"В среднем стоимость дубляжа одного проекта на какой-то один язык составляет порядка $15 000, и эти расходы часто берет на себя покупатель. Переводить на иностранные языки имеет смысл только те проекты, у которых есть большой потенциал международных продаж. В первую очередь речь идет о российских блокбастерах, анимации, фильмах ужасов. Ключевыми языками для локализации фильмов должны быть английский, французский и испанский", – прокомментировал изданию Вадим Верещагин, гендиректор крупнейшего в России дистрибутора – компании "Централ партнершип".

Он считает, что выделение на адаптацию кино 500 млн рублей "избыточно", и сомневается, что такая сумма вложений может троекратно окупиться.

Сделки по продаже российского контента за рубеж составляют, как правило, небольшие суммы, поэтому получателям субсидий нужно будет заключать их либо в большом количестве, либо искать крупных покупателей, считает главный редактор портала "Профисинема" Нина Ромодановская.

Однако большинство получателей субсидий уверены, что выполнят условия госпрограммы, пишет газета.