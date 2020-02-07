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"Роскино" вместо Мцитуридзе возглавила Евгения Маркова

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркина, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, приказ Росимущества о ее назначении был подписан 6 февраля.

"Роскино" - единственная в России государственная структура, занимающаяся продвижением российского кино в мире.

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Маркова ранее отвечала за связи с индустрией в компании "Экспоконтент", которая консультирует российских производителей кино и сериалов по вопросам международного продвижения

Ранее бывший министр культуры Владимир Мединский подтвердил, что Совет директоров "Роскино" обратился в Росимущество с предложением о смене гендиректора Екатерины Мцитуридзе, которая руководила компанией с 2011 года.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Совет директоров "Роскино" 23 декабря рекомендовал Росимуществу отстранить Мцитуридзе и назначить главой госкомпании Евгению Маркову, директора по связям с индустрией компании "Экспоконтент", которая в октябре провела Key Buyers Event - первый для России форум для иностранных покупателей российского контента.

По данным издания, назначение Марковой на позицию гендиректора "Роскино" лоббировали крупнейшие российские продюсерские компании, в том числе Art Pictures, СТВ, "Централ партнершип" (ЦПШ, входит в "Газпром-медиа"), студия "Союзмультфильм", "Национальная медиа группа" (НМГ).

Она, как говорится в материале, была основным кандидатом на управление частным оператором, создать который на совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым предлагал режиссер и основатель Art Pictures Федор Бондарчук. Этот оператор так и не создан, что некоторые из собеседников издания объяснили неготовностью чиновников финансировать частную компанию при наличии государственного "Роскино".

Роскино Евгения Маркина Екатерина Мцитуридзе

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