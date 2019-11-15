Мединский призвал страны Европы к объединению усилий для продвижения кино

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский провёл встречу с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони, на которой обсудил совместные действия для продвижения национального кино за рубежом, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Мы хотим более активного сотрудничества в рамках фонда "Евримаж". С практической точки зрения, финансовой поддержки в прокате, продвижении продукции инструмент работает недостаточно эффективно. Мы имеем очень слабую поддержку российского кино для дистрибуции в Европе", - сказал Мединский, слова которого приводит пресс-служба.

По мнению министра, страны Европы и Россия, сохраняющие свою национальную киноиндустрию, должны уделять больше внимания поддержке копродукции и зарубежной дистрибуции.

"Италия, Франция, Британия, Германия, Россия, Дания и другие страны, которые пытаются сохранить свою национальную киноиндустрию, не могут противостоять Голливуду один на один, только вместе. Аудитория в наших странах имеет очень небольшое количество потенциальных зрителей национального кино. Поэтому мы должны уделять больше внимания поддержке копродукции. "Евримаж" - действенный инструмент совместного кинопроизводства и сотрудничества между студиями, но, на мой взгляд, он может помогать и с международной дистрибуцией, по крайней мере, внутри Европы. Другим способом мы не сможем поддерживать производство национального кино", - сказал министр.

Со своей стороны, Баттаини-Драгони, которую также цитирует пресс-служба, отметила, что вопрос дистрибуции будет включен в повестку дня.

"Лично я разделяю вашу точку зрения. Изначально фонд занимался разными направлениями, в том числе дистрибуцией, но потом решили что большая часть ресурсов должна идти на копродукцию. Мы обязательно включим этот вопрос в повестку дня", - отметила замгенерального секретаря Совета Европы.

Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили вопросы сохранения культурного наследия.

"Совет Европы нуждается в вас, потому что нам важно сильное присутствие российской культурной дипломатии в нашей работе. У нас много общего, и мы нуждаемся в России в вопросе защиты культурного наследия", - сказала заместитель генерального секретаря Совета Европы.

Фонд "Евримаж" (Eurimages) был создан Советом Европы в 1988 году в целях повышения конкурентоспособности европейской киноиндустрии путем поддержки совместного производства и проката фильмов в странах Европы. С момента основания фонд поддержал в общей сложности более 2047 проектов совместного производства на общую сумму порядка 597 миллионов евро.