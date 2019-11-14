Минкульт решил перезапустить механизм выхода российского кино на мировой рынок

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ хочет перезапустить механизм выхода России на мировой кинорынок, сообщил замглавы ведомства Павел Степанов.

"Она (система выхода кино на мировой рынок - ИФ) нуждается в перезапуске. Это совпало с тем, что на сегодняшний день, рибейты стали маркером того, что государство готово принимать смелые решения. Рибейт на уровне 30-40 процентов - это хорошее решение, серьезное. История, связанная с поддержкой производителя и съёмок за рубежом, это тоже хорошее решение", - сказал Степанов во время панельной дискуссии "Россия на мировом кинорынке" Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Также он отметил, что Минкультуры также готово пересмотреть условия совместного производства. "Что касается копродакшена - это более сложная, чем дистрибуция, задача. Создать такой проект, чтобы он был интересен - суперсложная задача. Не надо идти через клише. Может и это нужно. Но чаще всего я слышу затертые до дыр идеи, что уже хочется сказать - хватит. Хоть это и копродукция, все равно это кино, это искусство. Кино должно быть интересно всем и тогда оно будет работать", - сказал Степанов.

Он добавил, что министерство готово пересматривать условия и вводить дополнительные опции для поддержки совместного кинопроизводства. "Мы ждем соответствующий запрос со стороны индустрии", - отметил замминистра.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, в свою очередь, обратилась с двумя запросами к министерству культуры. "Нам очень нужна поддержка государства с адаптацией, дубляжом и переводом фильмов на много языков...Второе, нам нужны очень понятные и прозрачные правила по тому, что считается копроизводством, как они поддерживаются со стороны государства с точки зрения субсидий, какой процент на это должен быть", - отметила Слащева.

Степанов подчеркнул: "Нужны соответствующие правила - дайте проект", на что представитель "Союзмультфильма" ответила согласием.

В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске системы компенсаций части затрат иностранным кинокомпаниям за съемки фильмов в России (так называемых рибейтов). "Иностранные продюсеры, работающие совместно с нашими партнерами, смогут получать до 30%, а в эксклюзивных случаях - до 40% возмещения расходов, понесенных на территории России", - пояснял эту инициативу ранее министр культуры Владимир Мединский.

Он объяснял, что в министерстве хотят, чтобы российские производители кино зарабатывали как можно больше, поэтому решили поддерживать совместное производство кино. За счет системы рибейтов Минкультуры намерено поддерживать зарубежные компании, которые снимают картины совместно с российскими.