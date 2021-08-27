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Абрамченко заявила о наличии проектов по развитию Сибири

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Строительство новых городов в Сибири должно привлечь новые кадры, а также удержать от переезда молодежь, и уже существует проекты по развитию различных территорий. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко журналистам в пятницу.

"Для того чтобы привлекать новые кадры и молодежь, (она) должна оставаться в Сибири, нам нужна комфортная среда. Это значит, не должно быть экологических проблем, новое современное жилье и среда, в которой люди будут с удовольствием жить и работать", - сказала вице-премьер.

"Есть отдельные проекты по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона, есть отдельный проект, который связан с развитием южных территорий Сибири. Конкретные проекты уже есть", - подчеркнула она.

5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с предложением перенести столицу РФ в Сибирь и создать в регионе пять новых городов с населением до миллиона человек. По мысли министра обороны, это должны быть крупные научно-промышленные и экономические центры, ориентированные на ту или иную сферу деятельности.

Виктория Абрамченко Сергей Шойгу

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