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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Власти РФ проработают предложение Шойгу строить города в Сибири

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов-миллионников в Сибири требует тщательной проработки, власти займутся этим вопросом.

"Президент Путин прямо сказал, что инициатива ему импонирует, но сказал, что задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно очень тщательно и скрупулезно обговаривать и готовить. Вот этот процесс и начнется", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли перспектива возрождения действующих сибирских городов, которые пришли в упадок, пресс-секретарь главы государства пояснил, что "это постоянный процесс". По его словам, региональные, отраслевые планы развития и последовательная работа по восстановлению моногородов в Сибири направлены на решение этой задачи.

5 августа на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН Шойгу выступил с предложением перенести столицу РФ в Сибирь и создать в регионе пять новых городов с населением до миллиона человек. По мысли министра обороны, это должны быть крупные научно-промышленные и экономические центры, ориентированные на ту или иную сферу деятельности.

Дмитрий Песков Сергей Шойгу Минобороны РФ

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