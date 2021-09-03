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Минтранс разделяет беспокойство авиакомпаний из-за подорожания топлива

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разделяет беспокойство авиакомпаний из-за роста цен на топливо, наблюдаемого с начала этого года, сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

"Мы разделяем обеспокоенность (по поводу дорожающего авиатоплива - ИФ), и есть определенные предложения по увеличению коэффициента акциза - с 2,08 увеличить его до 3,5. Все предложения направлены в Минфин, посмотрим", - сказал Чалик журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

Официального ответа от Минфина пока не было, добавил он.

Налоговый кодекс РФ предусматривает льготу для авиакомпаний: акциз на топливо, который они уплачивают, возвращается им из бюджета с коэффициентом 2,08. Увеличить этот коэффициент ранее предлагала, в частности, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ, включая "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии".

Заметный рост средней стоимости топливозаправки в аэропортах РФ фиксируется ежемесячно с начала этого года, следует из данных Росавиации. Так, в феврале ценник вырос относительно января на 1,4%, в марте к февралю - на 1,3%, в апреле к марту - на 3,7%, в мае к апрелю - на 0,8%, в июне к маю - на 1,9%, в июле к июню почти на 4%. В августе топливо подорожало в сравнении с июлем также на 4%, а к началу года - на 18%.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявлял замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Минтранс Игорь Чалик Минфин

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