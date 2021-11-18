МТС потратит 9,3 млрд рублей на выкуп акций у несогласных с реорганизацией бизнеса

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" сообщило, что направит 9,3 млрд рублей на выкуп 28,5 млн собственных обыкновенных акций у акционеров, не согласившихся с реорганизацией компании. Это решение совет директоров компании принял 18 ноября.

Реорганизация предусматривает выделение башенной инфраструктуры в отдельное юрлицо - ООО "Башенная инфраструктурная компания", а также фиксированных сетей, ЦОДов и облачного направления в ООО "МВС-1" с одновременным присоединением этой компании к 100-процентной "дочке" МТС - АО "МТС Веб Сервисы". Решение о реорганизации было принято на внеочередном собрании акционеров 30 сентября.

В августе сообщалось, что МТС выкупит у несогласных с реорганизацией ценные бумаги по цене 326,73 рубля за бумагу.

Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК "Система" - с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 58,41%, доля эффективного участия - 50,3%. Free float составляет 41,59%.