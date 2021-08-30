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Суд отклонил иск Booking.com к ФАС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник отклонил иск Booking.com к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России о признании незаконными решения и предписания от 29 декабря 2020 года, следует из картотеки суда.

В конце 2020 года ФАС РФ признала сервис онлайн-бронирования Booking.com виновным в рамках дела о навязывании гостиницам требования о соблюдении паритета цен, говорилось в сообщении на сайте регулятора.

"Рассмотрение дела в отношении Booking.com показало, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг. В такой ситуации важно пресекать любые антиконкурентные практики агрегаторов, замыкающих целые группы потребителей на своих услугах и препятствующих им в получении нужных услуг у других участников рынка. Установление различных паритетов со стороны Booking.com - яркий пример таких практик", - заявил замруководителя ФАС Алексей Доценко, которого цитировала пресс-служба ведомства.

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В сообщении отмечалось, что ФАС будет добиваться от компании исключения из договорной документации требования о паритете цен гостиниц.

"ФАС России выдаст Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В нем антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются", - пояснила в конце декабря 2020 года начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Как уточнялось в пресс-релизе, по результатам рассмотрения антимонопольного дела компания признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

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"Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", - отмечалось на сайте ФАС.

Таким образом, по мнению ведомства, условия о паритете могут приводить к тому, что отели не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.

Как сообщалось ранее в конце октября 2020 года, ФАС уже обращалась к Booking.com с предупреждением о недопустимости навязывания гостиницам требования о соблюдении паритета цен, но агрегатор службе так и не ответил.

Антимонопольное дело было возбуждено на основании обращения организации "Опора России" еще в конце 2019 года.

ФАС Booking.com

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