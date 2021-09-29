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Booking.com оспорит в суде штраф ФАС в 1,3 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял иск сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о штрафе в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен.

Рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконным и отмене постановления о наложении штрафа и приложенные документы, суд установил, что заявление подано с соблюдением требований и определил принять его и возбудить производство по делу № А40-195672/21-139-1515, говорится в тексте определения о принятии заявления.

Как отмечается в документе, предварительное судебное заседание состоится позднее в среду в Арбитражном суде Москвы.

В конце августа Арбитражный суд Москвы отклонил иск Booking.com B.V. к ФАС о признании незаконными решений в рамках дела против агрегатора о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен.

В декабре 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com B.V., возбужденного в результате рассмотрения обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

ФАС установила, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов), впоследствии обязала сервис выплатить штраф в размере 1,3 млрд рублей. До настоящего момента компания не исполнила предписание ФАС по этому разбирательству.

Booking.com ФАС Москва

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