Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем на фоне сохраняющегося оптимизма на внешних фондовых площадках и высокой нефти (Brent закрепилась выше $73 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, при этом растут металлурги на ожиданиях отмены экспортных пошлин с нового года, лидируют не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3935,27 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1690,81 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 73,29 рубля (-0,21 рубля).

Накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил журналистам, что РФ не видит предпосылок для продления экспортных пошлин на металлы в следующем году, так как цены начали снижаться и рынок остывать.

В конце июня правительство РФ утвердило постановление о введении экспортной пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Подорожали акции "Мечела" (+5% и +1,5% "префы"), UC Rusal (+2,3%), "АЛРОСА" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "Яндекса" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "ММК" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,3% "префы"), расписки Ozon (-0,4%), бумаги "Северстали" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что с учетом слабо позитивного внешнего фона на глобальных рынках актуальным для индекса МосБиржи во вторник станет диапазон 3900-3950 пунктов.

Азиатские индексы растут, несмотря на замедление деловой активности непроизводственной сферы Китая, нефть Brent в слабом "минусе", но фьючерсы на американские и европейские индексы немного прибавляют. Во вторник будет опубликован индекс потребительского доверия в США за август. Ожидается, что показатели могут показать некоторое замедление относительно предыдущего месяца, что может немного ослабить текущий всплеск оптимизма инвесторов. Тем не менее, положительный взгляд на вторник пока сохраняется, не исключены попытки индекса МосБиржи обновить максимум.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что из-за урагана Ида нефтяные компании были вынуждены эвакуировать большую часть персонала с морских добывающих платформ, в результате чего американская добыча временно лишилась 1,7 млн б/с. Также пострадала нефтепереработка, из-за чего в регионе начали расти цены на топливо.

Пока не ясно, как быстро нефтяная отрасль сможет вернуться в нормальный режим, но обычно на это уходит около 1-2 недель. Отраслевая статистика от EIA, публикуемая по средам, на этой и следующей неделе будет искажена из-за влияния урагана и нерепрезентативна для оценки среднесрочных трендов.

Несмотря на падение добычи цены на американский сорт WTI заметно отстают от североморского бенчмарка. Спред между сортами расширился до $4,2 за баррель, хотя еще месяц назад он был менее $2. Это может говорить о том, что рост котировок связан не только с эффектом урагана, но и с ожидаемым дефицитом мировых поставок на фоне слабого доллара США. При этом в США ожидается рост добычи в IV квартале, а также дополнительное предложение в виде продажи 20 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR).

В фокусе внимания теперь встреча ОПЕК+ 1 сентября, где нефтепроизводители обсудят производственную политику до конца года. Актуальные планы предполагают увеличение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Этот объем частично должен восполнить рыночный дефицит, оставляя небольшое пространство для маневра на случай замедления спроса из-за COVID-19.

Министр нефти Кувейта на выходных заявил, что ОПЕК+ может отложить месячное увеличение добычи из-за скачка COVID-19 в Азии. Однако три источника Reuters сообщают, что текущий график может остаться в силе.

Если не появится новых драйверов, цены Brent могут скорректироваться в район $70-71 за баррель. При этом многое будет зависеть от решения ОПЕК+. Если страны действительно отложат увеличение добычи, то котировки вполне могут отыграть такие новости скачком выше $75 за баррель, считает Галактионов.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,9%: снизился Dow Jones (-0,2%) и обновили максимумы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%).

Глава Федрезерва Джером Пауэлл на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в минувшую пятницу дал сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно. Однако он дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом.

Тем временем Административно-бюджетное управление (OMB) при президенте США более чем вдвое подняло прогноз инфляции, поскольку вызванные пандемией COVID-19 перебои в цепочках поставок продолжают оказывать повышательное давление на цены. Теперь ожидается, что в четвертом квартале потребительские цены в стране увеличатся на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года против майского прогноза в 2%, сообщает The Wall Street Journal.

OMB также улучшило оценку роста ВВП США по итогам текущего года до 7,2% по сравнению с ожидавшимися в мае 5%. Восстановление экономики происходит быстрее прогнозов благодаря масштабной вакцинации населения и возвращению активности к нормальному уровню этим летом.

Во вторник в Азии преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Японский рынок вырос благодаря менее слабым, чем ожидалось, статданным по экономике страны. В то же время заболеваемость COVID-19 в Японии держится на рекордных уровнях, и власти продлили режим чрезвычайного положения до 12 сентября.

Согласно предварительным данным, опубликованным во вторник, промпроизводство в Японии в июле снизилось на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 2,5%. В годовом выражении объем промпроизводства увеличился на 11,6% после скачка на 23% месяцем ранее.

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

На нефтяном рынке утром во вторник цены приостановили подъем, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,31 за баррель (-0,1% и +1% накануне), октябрьская цена WTI - $69,1 за баррель (-0,2% и +0,7% в понедельник).

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства. Ближайшая встреча назначена на 1 сентября.

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.