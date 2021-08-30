Чистая прибыль FESCO по МСФО в I полугодии выросла в 2,2 раза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в I полугодии 2021 года выросла в 2,2 раза, до 11,564 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка увеличилась в 1,7 раза, до 47,797 млрд руб.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в своем составе. В управлении - 50 тысяч контейнеров и порядка 7 тысяч вагонов-платформ для перевозки. Флот состоит из 18 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 17,4%, у его партнера Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 26,3% акций не раскрывалась.