Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Чистая прибыль FESCO по МСФО в I полугодии выросла в 2,2 раза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) в I полугодии 2021 года выросла в 2,2 раза, до 11,564 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка увеличилась в 1,7 раза, до 47,797 млрд руб.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в своем составе. В управлении - 50 тысяч контейнеров и порядка 7 тысяч вагонов-платформ для перевозки. Флот состоит из 18 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 17,4%, у его партнера Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 26,3% акций не раскрывалась.

FESCO ДВМП

Новости по теме

Новости

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Производители керамических конденсаторов приостановили выпуск из-за вспышки COVID в Азии

Цена газа в Европе превысила $600/тыс. кубометров

Венгрия договорится с "Газпромом" о покупке 4,5 млрд кубометров газа в год

Цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600/тыс. кубометров

Двое пострадали в аварии с беспилотником Tesla во Флориде

Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу "Эльгаугля" о приоритете на БАМе

"Ростелематике" предложат создать систему весогабарита за 152 млрд рублей

Кабмин РФ допустил использование механизма интервенций на рынке сахара

Кабмин РФ допустил использование механизма интервенций на рынке сахара

В "Нафтогазе" задумались о гарантиях сохранения транзита российского газа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');