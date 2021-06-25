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Годовое собрание акционеров FESCO не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении компании.

Собрание планировалось провести 23 июня в заочной форме.

Информация о дате проведения повторного годового собрания акционеров будет опубликована дополнительно, говорится в сообщении.

На годовом собрании FESCO планировалось переизбрать совет директоров компании. В повестку годового собрания были также включены вопросы об утверждении аудитора, годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2020 год, распределении прибыли и выплате дивидендов.

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В управлении - 50 тыс. контейнеров, порядка 7 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 18 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.

По последним данным, Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 17,4%, у Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 26,3% акций не раскрывалась.

FESCO

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