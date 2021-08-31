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"Эльгауголь" перешла в разряд крупнейших налогоплательщиков

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Предприятие "Эльгауголь" (оператор Эльгинского месторождения коксующегося угля, входит в "А-Проперти" Альберта Авдоляна) перешло в разряд крупнейших налогоплательщиков и оценивает эффект от каждого добытого миллиона тонн угля в 1,5 млрд рублей налогов.

В сообщении компании отмечается, что ФНС России отнесла ООО "Эльгауголь" к крупнейшим предприятиям угледобывающей отрасли России. 21 августа 2021 года компания поставлена на учет в Межрегиональную инспекцию ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №5.

Инспекция, в ведение которой попал оператор Эльги, занимается налоговым администрированием крупнейших добывающих компаний РФ, металлургических и химических производств.

"При текущей ценовой конъюнктуре, с учетом масштабного развития проекта (по освоению Эльги - ИФ), налоговый эффект с каждого миллиона отгруженных тонн высококачественного эльгинского угля составляет примерно 1,5 млрд рублей", - отмечает оператор месторождения.

Учитывая, что в 2021 году "Эльгауголь" планирует добыть 18 млн тонн угля, а в 2023 году – увеличить добычу до 45 млн тонн, то, таким образом, объем налоговых выплат по итогам этого года может составить порядка 27 млрд рублей и достичь 67,5 млрд рублей к 2024 году.

Эльгинское угольное месторождение – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году. "Эльгауголь" планирует потратить на реализацию проекта 130 млрд рублей.

В 2020 году "А-Проперти" стало собственником 100% ООО "Эльгауголь": компания выкупила у "Мечела" 51% в Эльгинском проекте за 89 млрд рублей, а позже реализовала опцион на покупку 49% "Эльги" у Газпромбанка за 45 млрд рублей.

В 2021 году "А-Проперти" оставило 95%-ю долю в ООО "Эльгауголь", остальные 5% получила "дочка" госкорпорации "Ростех" – ООО "РТ-развитие бизнеса".

Эльгауголь ФНС Якутия

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