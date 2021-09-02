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Глава Минэнерго сообщил о поиске лучшего решения транспортной проблемы "Эльгаугля"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства ищут оптимальное решение проблемы инфраструктурных ограничений, с которыми сталкивается при вывозе угля на экспорт оператор Эльгинского месторождения в Якутии, сообщил журналистам на полях ВЭФ-2021 глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Эльга - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. В I полугодии 2021 года на Эльге было добыто 7,5 млн тонн угля, или в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2021 года добыча на Эльге достигнет 18 млн тонн, а с 2022 года вырастет до 33 млн тонн ежегодно.

Оператор месторождения ООО "Эльгауголь" (принадлежит "А-Проперти" Альберта Авдоляна) предложил построить отдельную железнодорожную линии от Эльги к Охотскому морю. Но на период строительства компания просит обеспечить гарантированный вывоз добываемого угля по действующей сети РЖД.

"Вопрос предоставления преференций до конца не решен. Обсуждается строительство (новой ветки - ИФ) и за счет Фонда национального благосостояния. Строительство полностью частной дороги может привести и к некоторым ограничениям (на время строительства для имеющейся инфраструктуры - ИФ)", - сказал Шульгинов.

"Мы находимся в поиске оптимального решения, чтобы и не ограничить, и предоставить какие-то стимулирующие меры для "Эльгаугля", - заявил министр.

Строительство частной ж/д ветки поддерживают региональные власти.

"Сейчас уже "Эльгауголь" от того, что РЖД, к сожалению, не могут вывести пока весь тот уголь, который они добывают, уже готов даже начать реализацию строительства своей частной ветки необщего пользования на тихоокеанское побережье с вывозом углей. Это никоим образом не замена модернизации БАМа, я считаю, что модернизация БАМа обязательно должна быть осуществлена, потому что у Якутии кроме эльгинского угля есть еще много что вывозить на внешние рынки. Но при этом, если будет построена такая частная ветка, я считаю, это тоже благо для страны", - сказал ранее в четверг глава Якутии Айсен Николаев.

VI Восточный экономический форум

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Эльгауголь Минэнерго Николай Шульгинов Эльга РЖД Якутия ВЭФ-2021

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