"Газпром" за 8 мес. увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 19%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в январе-августе 2021 года, по предварительным данным, добыл 337,2 млрд куб. м газа, что на 17,9% (на 51,2 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 10,9% (15,6 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 131,3 млрд куб. м. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (133,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 19,4%, или на 21,3 млрд куб. м.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома".

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 30 августа, к началу осени, остаются на минимальном за многие годы уровне. Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа.

"Это означает, что не будет восполнено 25%, или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой. В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30%, или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году", - комментирует компания.