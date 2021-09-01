Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Газпром" за 8 мес. увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 19%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" в январе-августе 2021 года, по предварительным данным, добыл 337,2 млрд куб. м газа, что на 17,9% (на 51,2 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 10,9% (15,6 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 131,3 млрд куб. м. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (133,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 19,4%, или на 21,3 млрд куб. м.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома".

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 30 августа, к началу осени, остаются на минимальном за многие годы уровне. Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа.

"Это означает, что не будет восполнено 25%, или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой. В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30%, или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году", - комментирует компания.

Газпром

Новости по теме

Новости

Доллар опустился до 73 руб. впервые с 6 августа

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

Польша в августе по-прежнему покупала газ у "Газпрома" по максимуму

Индекс РТС превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года

Цена газа в Европе приблизилась к $650/тыс. куб. м

Цена газа в Европе приблизилась к $650/тыс. куб. м

Иногда они возвращаются: "Мечел" из "компании-зомби" превращается в фаворита фондового рынка

Иногда они возвращаются: "Мечел" из "компании-зомби" превращается в фаворита фондового рынка

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Рынки акций Европы завершили последние торги лета в минусе

Ростуризм продлил окно продаж туров с кэшбэком на две недели

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');