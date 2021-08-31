CFO "Газпрома" не увидел предпосылок к снижению цен на газ в Европе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нет никаких предпосылок к снижению цен на газ в Европе, заявил на телеконференции CFO "Газпрома" Александр Иванников, отметив высокие форвардные котировки цен на газ на площадке TTF в 2022 году.

"Текущий уровень цифр будет точно сохранен в ближайшее время. Об этом говорит и то, что уровень газа в ПХГ находится на исторически низком уровне, поэтому предпосылок к снижению цен нет никаких", - подчеркнул он.

На 30 августа, по данным биржи ICE Futures, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF в начале торгов взлетела до 49 евро за кВт/ч или $598 за тысячу кубометров. 27 августа торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров.

На этой же телеконференции представитель диспетчерского департамента "Газпрома" сообщил, что компания закончит закачку газа в российские ПХГ России до 1 ноября.

По словам Иванникова, в 2021 году добыча газа "Газпромом" вырастет на 55 млрд кубометров и превысит 510 млрд кубометров, экспорт вырастет в годовом измерении на 6 млрд кубометров, до 183 млрд кубометров.