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Путин во Владивостоке примет участие в ряде мероприятий

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продолжает работу во Владивостоке, где в четверг стартует Восточный экономический форум.

Большое выступление президента с ответами на вопросы участников на пленарном заседании ВЭФ запланировано на пятницу.

В четверг же глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского. Здесь осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ им.Невельского, а также пообщается с курсантами.

Позже на площадке ВЭФ Путину будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств.

Далее в формате видеоконференцсвязи состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток 1 сентября. VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

Владивосток ВЭФ Владимир Путин

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