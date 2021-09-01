Путин прибыл во Владивосток, где в четверг начнется ВЭФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, где он на этой неделе примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет ряд других мероприятий.

В среду глава государства посетит Всероссийский детский центр "Океан", где встретится и пообщается со школьниками-победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

После этого Путин приедет в кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями Российского альянса по защите детей в цифровой среде, а также в церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане.

Вечером президент примет главу Приморского края Олега Кожемяко.

VI ВЭФ пройдет 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.