РусГидро будет поставлять "зеленую" энергию на Амурский ГХК СИБУРа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" и ПАО "СИБУР Холдинг" в рамках ВЭФ-2021 заключили договор поставки "зеленой" электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС Амурскому газохимическому комплексу, строительство которого ведется в Приамурье, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Заключенный на 20 лет договор гарантирует электроснабжение нового крупного потребителя на Дальнем Востоке с проектной присоединенной мощностью более 300 МВт и является взаимовыгодным для обеих сторон: для "РусГидро" он обеспечивает устойчивый платежеспособный спрос на электроэнергию и получение дополнительной прибыли, а "СИБУР Холдинг" получает возможность реализации крупного инвестиционного проекта со стабильной и прогнозируемой ценой на электроэнергию без строительства собственной генерации, говорится в сообщении энергохолдинга.

Амурский ГХК - крупнейшее предприятие по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынках марок, строительство которого осуществляет "СИБУР" совместно с китайской компанией Sinopec. Производственная мощность комплекса составит 2,3 млн т полиэтилена и 400 тысяч т полипропилена в год.

Нынешними акционерами "СИБУРа" являются бизнесмен Леонид Михельсон (36%), Тимченко (17%), "СОГАЗ" (12,5%), китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%, Шамалов (3,88%), действующий и бывший менеджмент компании (включая главу "СИБУРа" Дмитрия Конова (3,24%) и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".