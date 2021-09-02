РусГидро и Соллерс создадут терминал на базе Владивостокской ТЭЦ-2 для нужд СИБУРа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро", ООО "Соллерс Груп" и ПАО "СИБУР Холдинг" договорились о создании универсального грузового терминала общей емкостью до 3000 TEU на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 с возможностью использования его мощностей для транспортировки нефтегазохимической продукции "СИБУРа", передал корреспондент "Интерфакса" с прошедшей в рамках ВЭФ-2021 церемонии подписания.

Сегодня порядка 70% контейнерного грузооборота через порт Владивостока приходится на продукцию "СИБУРа", таким образом, компания может стать основным клиентом нового терминала. Коммерческие условия будут совместно рассмотрены и утверждены сторонами, говорится в сообщении "РусГидро".

Для строительства универсального логистического терминала "РусГидро" и ООО "Соллерс МКС" договорились создать совместное предприятие с равными долями участия. Завершить строительные работы и начать оказывать услуги стороны планируют 1 декабря 2022 года, сообщила "РусГидро.

"РусГидро" и "Соллерс" совместно обеспечат создание современных складских площадей на территории Владивостокской ТЭЦ-2. "СИБУР", со своей стороны, сформирует спрос на размещение контейнеров с нефтегазохимической продукцией, направляемой на экспорт, говорится в сообщении энергокомпании.

Создание логистического центра стало возможным благодаря поэтапной газификации и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, которая позволяет сокращать территорию угольного хозяйства ТЭЦ. На первом этапе проекта, в 2022 году, площадь складского терминала составит 0,85 Га, в дальнейшем запланировано ее увеличение в 3 раза за счет использования высвобождаемой площадки угольного поля и топливного хозяйства, отметили в "РусГидро".

Установленная мощность электростанции сейчас составляет 497 МВт, тепловая мощность - 1051 Гкал/час.

По словам гендиректора "РусГидро Виктора Хмарина, перепрофилирование свободных площадей Владивостокской ТЭЦ-2 позволит расшить логистические мощности порта Владивостока, создать дополнительные рабочие места и дополнительную стоимость для энергохолдинга.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".