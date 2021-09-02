В России на удаленном формате работы остаётся почти 3 млн человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На удаленном формате работы в России остаётся порядка 2,8-3 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8-3 млн человек", - сказал Котяков в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.

При этом он уточнил, что до пандемии в России удалённо трудились около 30 тысяч человек. Во время пандемии этот показатель вырос до 5-6 млн человек.

Ранее Котяков заявил, что российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, а показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%. Он напомнил, что показатели по безработице в прошлом году составляли 4,6-4,7%.