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Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели

Российский рынок труда вернулся на допандемийные показатели
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок труда вернулся на допандемийный уровень, показатель безработицы на 1 августа составляет 4,5%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в РФ на допандемический уровень, сейчас уровень безработицы в России 4,5%", - сказал Котяков журналистам "на полях" Восточного экономического форума.

Он напомнил, что показатели по безработице в прошлом году составляли 4,6-4,7%.

"В целом рынок труда восстановился, но произошли определённые территориальные изменения в рынке труда, произошли определённые изменения в организации самих трудовых условий, в первую очередь я говорю про удаленную занятость", - сказал он.

Котяков добвил, что в российских центрах занятости зарегистрировано около 1 млн человек. При этом он отметил, что пиковое значение достигало 3,7 млн человек.

По словам Котякова, 58% граждан, которые сейчас стоят на учете, не имеют высшего и среднего профессионального образования, что говорит о необходимости формировать долгосрочные образовательные программы.

Безработица в России в июле продолжила сокращаться и опустилась ниже предпандемийной отметки, остановившись в 0,2 процентного пункта от исторического минимума.

Общая численность безработных в России в июле 2021 года составила 3,43 млн человек, что на 149 тысяч меньше, чем в июне этого года, сообщил ранее Росстат.

Снижение числа безработных фиксируется одиннадцатый месяц подряд. И если показатель за июнь был минимальным с марта 2020 года (последний месяц, когда пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения еще не отражались в статистике) - 3,58 млн против 3,48 млн человек, или 4,8% против 4,7%, то в июле уровень безработицы опустился до 4,5%, отметки, где в последний раз находился в сентябре 2019 года.

Россия ВЭФ Антон Котяков

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