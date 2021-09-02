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РусГидро не будет участвовать в конкурсе по Бодайбинскому энергоузлу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" не планирует принимать участие в конкурсе на строительство генерации в Бодайбинском энергоузле, рассказал журналистам член правления компании Роман Бердников.

"Мы не планируем. Там параметры конкурса не заточены под ГЭС. Он технологически нейтральный, но сильно заточен под тепловую", - отметил Бердников.

Конкурс на строительство электростанции мощностью 456 МВт в Бодайбинском энергоузле ожидается в 2021 году. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Планируется, что конкурс будет технологически нейтральным, т.е. заявки смогут подать все виды генерации. Соответственно, стоимость объекта пока не определена.

Станция должна быть построена в рамках электрификации второго этапа развития Восточного полигона БАМа/Транссиба "РЖД". В рамках проекта планируется строительство 1,2 ГВт генерации общей стоимостью 166,3 млрд рублей, без учета электростанции в Бодайбинском районе.

ВЭФ РусГидро Роман Бердников

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