"РусГидро" и "Н2 Чистая Энергетика" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" и ООО "Н2 Чистая Энергетика" в рамках ВЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве в совместных проектах в области водородной энергетики, передал с церемонии подписания корреспондент "Интерфакса".

В частности, стороны изучат возможность строительства новых гидроэлектростанций для энергообеспечения производства водорода и химических соединений на его основе.

Планируется совместное проведение научно-исследовательских работ в области водородной энергетики, в том числе с целью внедрению передовых технологий топливных элементов и систем накопления энергии на основе водорода, говорится в сообщении "РусГидро".

Интерес к водородной энергетике растет с каждым годом. Водород - высокоэффективное, экологически чистое топливо, которое может производиться путем электролиза воды. Этот процесс требует больших объемов электроэнергии, которую могут произвести гидроэлектростанции. Поскольку ГЭС относятся к возобновляемым источникам энергии, произведенный с использованием выработанной ими электроэнергии водород является полностью экологически чистым и не имеющим "углеродного следа". "РусГидро", занимающее лидирующие позиции в области возобновляемой энергетики России, заинтересовано в продвижении водородных технологий, объяснили в энергохолдинге интерес к таким проектам.

Глава "Полюса" Павел Грачев учредил ООО "Н2 Чистая энергетика" в мае 2021 года.

Основным видом деятельности фирмы заявлено производство промышленных газов, гендиректором назначен директор департамента развития энергетики "Полюса" и бывший топ-менеджер "РусГидро" Алексей Каплун.

В июле Каплун рассказывал, что компания, в частности, планирует до конца года завершить разработку концепции Пенжинской приливной электростанции (ПЭС) - многомиллиардного проекта в Охотском море - и параллельно рассматривает проект строительства завода по производству водорода, а также новой ГЭС в Магаданской области и участие в водородном хабе в Мурманской области.

"РусГидро" и "Полюс" также договорились о продлении на один год - до конца 2022 года - свободного двустороннего договора купли-продажи электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС.

Электроэнергия по договору, заключенному в феврале этого года, направляется на энергоснабжение предприятий "Полюса" в Красноярском крае. Объем поставки составит более 1,5 млрд кВт.ч, при этом "РусГидро" гарантирует, что на объем электрической энергии, поставленной по договору, не будут выпускаться в пользу третьих лиц сертификаты по международному стандарту I-REC либо любые иные сертификаты происхождения электрической энергии, говорится в сообщении "РусГидро".

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.