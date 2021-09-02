Владивосток получит уникальный дизайн-код для развития туризма

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Собственный дизайн-код будет разработан для Владивостока с целью развития инфраструктуры и повышения туристической привлекательности региона, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Владимир Щур на сессии "Туризм: новая эра гостеприимства" в рамках ВЭФ.

"На дизайн-код мы готовы зайти в этом году. Мы работаем по этому направлению, подаем заявку и готовы приступить, как только нам даст эту возможность Ростуризм", - сказал Щур.

Дизайн-код представляет собой общую гармоничную визуальную концепцию развития городской среды. Это также подразумевает развитие малого и среднего бизнеса, а также повышение привлекательности для туристов.

Щур добавил, что Приморье является лидером туризма на Дальнем Востоке, обслуживая более 73% всего турпотока округа. По итогам 2019 года регион вошел в топ-5 регионов страны по туризму.

Глава краевого агентства отметил, что из-за коронавируса край потерял более 80% всех туристов. Однако у региона по-прежнему огромный потенциал - "в часовой доступности" (в странах АТР - ИФ) от столицы края проживает более 400 млн "туристов", сказал он. Щур считает, что Владивосток имеет все основания стать туристическим хабом на Дальнем Востоке при должном уровне инфраструктуры.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая также присутствовала на сессии, заявила, что ведомство поддержит регионы, которые занимаются развитием отрасли.

"Мы прософинансируем регионы на формирование пешеходно-ориентированных туристических пространств в центрах городов. В части навигации, вывесок, санитарных зон, малых архитектурных форм, удобной среды для людей с ограниченными физическими возможностями", - сказала Догузова.

Ранее Догузова рассказала, что частные инвестиции в туристическую отрасль России в ближайшие три года могут превысить более 600 млрд рублей.