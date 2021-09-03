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Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока до 40 тыс. рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока до 40 тысяч рублей.

VI Восточный экономический форум

"Туристический кешбэк... я бы тоже подумал над увеличением", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Мы ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес - это перспективное направление", - отметил он.

Таким образом президент отреагировал на прозвучавшее в ходе встречи предложение увеличить размер туристического кешбэка на 20 тысяч рублей, поскольку туристический продукт на Дальнем Востоке значительно дороже, чем в других регионах.

ВЭФ Владимир Путин

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